В Великобритании сильные дожди привели к наводнению

Источник материала: ОНТ

Сильные дожди привели к наводнению в Великобритании.

Во втором по величине городе страны – Бирмингеме – ливни не прекращаются уже несколько дней. Затоплены улицы и дома. Машины заблокированы большой водой, в большинстве районов города перекрыто движение. Остановлены также поезда. Службы спасения принимают сотни звонков от пострадавших. Сколько это продлится, пока не известно.

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