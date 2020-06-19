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В Великобритании сильные дожди привели к наводнению
Источник материала: ОНТ
Сильные дожди привели к наводнению в Великобритании.
Во втором по величине городе страны – Бирмингеме – ливни не прекращаются уже несколько дней. Затоплены улицы и дома. Машины заблокированы большой водой, в большинстве районов города перекрыто движение. Остановлены также поезда. Службы спасения принимают сотни звонков от пострадавших. Сколько это продлится, пока не известно.
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Сильные дожди привели к наводнению в Великобритании. Во втором по величине городе страны – Бирмингеме – ливни не прекращаются уже несколько дней. Затоплены улицы...
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