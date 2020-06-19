Генпрокуратура про дело Белгазпромбанка: создали угрозу нацбезопасности

Источник материала: Ежедневник

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что дополнительно возбуждено уголовное дело о создании преступной организации.

"По результатам их изучения с учетом имеющихся доказательств Генеральная прокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. В связи с чем мною принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.ч. 2 и 3 ст.285 Уголовного кодекса", - заявил Конюк, его цитирует БелТА .

По его словам, с учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах.

Генпрокурор добавил, что в связи с этим дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Беларуси.



