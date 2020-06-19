Дело Белгазпромбанка: Конюк заявил об угрозе нацбезопасности и передал дело в КГБ

tut.by Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля передал материалы дела в Генпрокуратуру для определения подследственности, передает





Изучив материалы дела, Генпрокуратура пришла к выводу «о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации» и возбудила уголовное дело по ч.ч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси.





Генпрокуратура передала материалы дела в КГБ.





— С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах, — объяснил решение генпрокурор.





В то же время оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществлять ДФР КГК









«Дело Белгазпромбанка»

Напомним, 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.





12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах.





Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.





15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее главой стала Ермакова.





18 июня задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».





По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“, а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.









К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ.

А уже сегодня сообщается об аресте всего недвижимого имущества семьи Бабарико.





требованием освободить Виктора Бабарико всего за полсуток(!) подписало более 100 тысяч человек. В истории нашей страны такого еще не было! Тем временем петицию свсего за полсуток(!) подписало более 100 тысяч человек. В истории нашей страны такого еще не было!



