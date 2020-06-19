|
Чемпионат Беларуси. БАТЭ оштрафован на 500 базовых величин, Филипенко дисквалицирован на два матча
Источник материала: Партизан
Контрольно-дисциплинарный комитет БФФ оштрафовал БАТЭ на 500 базовых величин (12750 рублей) по следам матча 13-го тура чемпионата Беларуси с "Шахтером" (2:2), когда представители борисовского клуба сетовали на судейский беспредел.
Кроме того, защитник БАТЭ Егор Филипенко оштрафован на 50 базовых величин и дисквалифицирован на два матча. Тренер Андрей Дрозд пропустит 3 матча, плюс штраф в размере 50 базовых величин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контрольно-дисциплинарный комитет БФФ оштрафовал БАТЭ на 500 базовых величин (12750 рублей) по следам матча 13-го тура чемпионата Беларуси с "Шахтером" (2:2), когда...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)