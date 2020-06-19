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Чемпионат Беларуси. БАТЭ оштрафован на 500 базовых величин, Филипенко дисквалицирован на два матча

19.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Контрольно-дисциплинарный комитет БФФ оштрафовал БАТЭ на 500 базовых величин (12750 рублей) по следам матча 13-го тура чемпионата Беларуси с "Шахтером" (2:2), когда представители борисовского клуба сетовали на судейский беспредел.



Кроме того, защитник БАТЭ Егор Филипенко оштрафован на 50 базовых величин и дисквалифицирован на два матча. Тренер Андрей Дрозд пропустит 3 матча, плюс штраф в размере 50 базовых величин.
 
 
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Контрольно-дисциплинарный комитет БФФ оштрафовал БАТЭ на 500 базовых величин (12750 рублей) по следам матча 13-го тура чемпионата Беларуси с "Шахтером" (2:2), когда...
 
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