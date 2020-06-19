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Ответы вас разозлят. Показываем три оптические иллюзии с подвохом

19.06.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вам доводилось решать загадки, основанные на оптических иллюзиях? Обычно они скрывают в себе какую-нибудь хитрость, которая мешает сразу понять правильный ответ. Мы выбрали три занятных изображения с подвохами, чтобы вы могли интересно провести минутку или две.

Сколько треугольников на изображении?

Ответы вас разозлят. Показываем три оптические иллюзии с подвохомФото: optics4kids.org

Ответ: ни одного. Треугольник представляет собой три пересекающихся линии. И хотя здесь форма треугольников явно угадывается, на изображении их нет. 

Сколько ног у слона?

Ответы вас разозлят. Показываем три оптические иллюзии с подвохом
Фото: optics4kids.org

Ответ: четыре. Картинка может сбить с толку, но мы все знаем, что у настоящего слона – четыре ноги.

Есть ли на изображении чёрные точки?

Ответы вас разозлят. Показываем три оптические иллюзии с подвохомФото: optics4kids.org

Ответ: нет. Особенность этой оптической иллюзии заметил немецкий физиолог Лудимар Герман ещё в 1870 году. Есть разные версии, почему нам кажется, что на картинке присутствуют чёрные точки, но общепринятого объяснения нет.

Кстати, раньше мы собрали целых 15 оптических иллюзий. Загадки в них нет, но они смешные (здесь подробнее).

Люди в материале: Лудимар Герман

 
 
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Вам доводилось решать загадки, основанные на оптических иллюзиях? Обычно они скрывают в себе какую-нибудь хитрость, которая мешает сразу понять правильный ответ....
 
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