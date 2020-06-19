Ответы вас разозлят. Показываем три оптические иллюзии с подвохом

Источник материала: СТВ

Вам доводилось решать загадки, основанные на оптических иллюзиях? Обычно они скрывают в себе какую-нибудь хитрость, которая мешает сразу понять правильный ответ. Мы выбрали три занятных изображения с подвохами, чтобы вы могли интересно провести минутку или две.

Сколько треугольников на изображении?

Фото: optics4kids.org

Ответ: ни одного. Треугольник представляет собой три пересекающихся линии. И хотя здесь форма треугольников явно угадывается, на изображении их нет.

Сколько ног у слона?



Фото: optics4kids.org

Ответ: четыре. Картинка может сбить с толку, но мы все знаем, что у настоящего слона – четыре ноги.

Есть ли на изображении чёрные точки?

Фото: optics4kids.org

Ответ: нет. Особенность этой оптической иллюзии заметил немецкий физиолог Лудимар Герман ещё в 1870 году. Есть разные версии, почему нам кажется, что на картинке присутствуют чёрные точки, но общепринятого объяснения нет.