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Монумент Христофора Колумба демонтировали в Сан-Франциско
Источник материала: ОНТ
В США борьба с историей добралась до Белого дома. Там решили избавиться от портретов конфедератов, которые украшали стены Капитолия.
Рабочим поручено срочно вынести изображения известных американских политиков XIX века. Стереть решили и воспоминания о первооткрывателе Америки – Христофоре Колумбе. Очередной его монумент демонтировали в Сан-Франциско.
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В США борьба с историей добралась до Белого дома. Там решили избавиться от портретов конфедератов, которые украшали стены Капитолия. Рабочим поручено срочно...
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