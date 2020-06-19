Монумент Христофора Колумба демонтировали в Сан-Франциско

Источник материала: ОНТ

В США борьба с историей добралась до Белого дома. Там решили избавиться от портретов конфедератов, которые украшали стены Капитолия.

Рабочим поручено срочно вынести изображения известных американских политиков XIX века. Стереть решили и воспоминания о первооткрывателе Америки – Христофоре Колумбе. Очередной его монумент демонтировали в Сан-Франциско.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram