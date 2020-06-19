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Монумент Христофора Колумба демонтировали в Сан-Франциско

19.06.2020 12:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Монумент Христофора Колумба демонтировали в Сан-Франциско

В США борьба с историей добралась до Белого дома. Там решили избавиться от портретов конфедератов, которые украшали стены Капитолия. 

Рабочим поручено срочно вынести изображения известных американских политиков XIX века. Стереть решили и воспоминания о первооткрывателе Америки – Христофоре Колумбе. Очередной его монумент демонтировали в Сан-Франциско.

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В США борьба с историей добралась до Белого дома. Там решили избавиться от портретов конфедератов, которые украшали стены Капитолия.  Рабочим поручено срочно...
 
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