Лукашенко заявил, что удалось сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси подчеркнул, что всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства и поэтому никому не позволит сломать страну.

Белорусский лидер на совещании, посвященном мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, решил прокооментировать происходящее встране процессы.

По словам Лукашенко, сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси.

Президент сказал, что из наблюдений за ситуацией, происходящей в последние дни, он сделал вывод, что активизировались определенные силы, которые начали раскачивать ситуацию в стране.

По его словам, Беларуси удалось сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси.

«Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — сказал он, передает БелТА .

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что никому не позволит сломать страну, поскольку суверенитет и независимость Беларуси для него наибольшая ценность.