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США пока осторожно намекают
Источник материала: Партизан
В твиттере презставительства США в Минске появилось небольшое сообщение относительно последних событий в Беларуси
"Соединённые Штаты поддерживают право всех белорусов на мирное участие в президентских выборах, не опасаясь запугивания.
Уважение основных свобод и демократии укрепляет суверенитет и независимость Беларуси и прокладывает путь к более тесным связям с США", -
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В твиттере презставительства США в Минске появилось небольшое сообщение относительно последних событий в Беларуси
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