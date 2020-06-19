Волейбольный клуб «Минчанка» пописал контракт с россиянкой Ксенией Бондарь

Источник материала: ОНТ

Призер молодежных чемпионатов мира и Европы будет играть за «Минчанку» – сильнейший волейбольный клуб страны пописал контракт с россиянкой Ксенией Бондарь.

Волейболистка – дочь бывшего игрока сборной СССР Игоря Наумова. Лучшие достижения в ее карьере – бронза чемпионата мира и серебро европейского первенства в составе молодежной сборной России. В прошлом сезоне в составе «Сахалина» Ксения Бондарь провела 11 матчей чемпионата России и заработала в них 68 очков.

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