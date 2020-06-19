ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лошадь провалилась в колодец в Ушачском районе: спасатели достали ее

19.06.2020 14:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лошадь провалилась в колодец в Ушачском районе: спасатели достали ее

Лошадь, провалившуюся в колодец, достали спасатели в Ушачском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

19 июня рано утром в службу спасения поступило сообщение о том, что в колодец глубиной около 2 м в деревне Матырино Ушачского района провалилась лошадь. Сотрудники МЧС вместе с работниками сельхозпредприятия достали  животное из колодца при помощи спецтехники. Лошадь не нуждалась в ветеринарной помощи.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лошадь, провалившуюся в колодец, достали спасатели в Ушачском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС. 19 июня рано утром в службу спасения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анлайн-канцэрт: BAREZNBURGER KAPELYE жыўцом на Еўрарадыё а 19-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика