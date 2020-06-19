Лошадь провалилась в колодец в Ушачском районе: спасатели достали ее

Источник материала: ОНТ

Лошадь, провалившуюся в колодец, достали спасатели в Ушачском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

19 июня рано утром в службу спасения поступило сообщение о том, что в колодец глубиной около 2 м в деревне Матырино Ушачского района провалилась лошадь. Сотрудники МЧС вместе с работниками сельхозпредприятия достали животное из колодца при помощи спецтехники. Лошадь не нуждалась в ветеринарной помощи.

Фото: БЕЛТА

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