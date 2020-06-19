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Лукашенко банкам: Будете заниматься не своими делами - поставим на место
Источник материала: Myfin
«Отдельные провокаторы запустили в СМИ тему чуть ли не развала дочек российских банков в Беларуси. Обвинили власть в переводе счетов госпредприятий и так далее. Давайте оперировать фактами», - сказал президент.
«С одной стороны,
те же издания в интернете прежде всего,
каждый день проклинают госсектор,
обвиняя его во всех смертных грехах: и
убытки там, и долги, и зарплаты не те.
Невыгодно с ним работать. Но если где-то
государство как основной собственник
переходит на обслуживание, допустим, в
С другой стороны,
по словам президента, в Беларуси работает,
например,
Или другой пример
- банк
Источник: Myfin.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сообщения отдельных СМИ о переводе счетов госпредприятий из дочек российских банков в Беларуси. На эту...
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