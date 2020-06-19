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Около границы водители двух фур пытались задавить сотрудников ГАИ, после чего уехали в Россию

19.06.2020 14:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В приграничье водители фур пытались сбить инспекторов ГАИ: пришлось стрелять по колесам, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Утром 12 июня в Хотимске наряд ГАИ обратил внимание на колонну фур: Volvo, Scania и Iveco направлялись в сторону России. Милиционеры решили проверить содержимое полуприцепов и направились за грузовиками.

После продолжительного преследования и неоднократных требований об остановке водители двух машин затормозили на 11-м километре трассы Хотимск — Липовка — граница РФ. Еще одна фура продолжила движение и в итоге скрылась.

За рулем транспортных средств находились 29-летний и 43-летний жители Минской области. Полуприцепы были опечатаны, а документы на груз отсутствовали. При этом мужчины не поясняли, что находится в полуприцепах.

Во время разбирательства на место приехал 49-летний житель Минска, который представился директором фирмы и владельцем груза. Он указал водителям двигаться в сторону России. Для пресечения незаконных действий и их задержания милиционеры стали перед фурами и потребовали у мужчин покинуть кабины. Однако те начали ехать на инспекторов, создавая угрозу их жизни и здоровью.

Сначала сотрудники ГАИ сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем прострелили в грузовиках колеса. Несмотря на это, автомобили пересекли границу и скрылись в Смоленской области. В последующем большегрузы были найдены правоохранительными органами России. Сейчас выясняется, что в них перевозилось.

Следователи возбудили уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Также на подозреваемых и владельца груза составили несколько административных протоколов за нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

После сообщения о происшествии на место выбывал прокурор Хотимского района, который санкционировал одному из фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении второго — залог в размере 1000 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи возбудили уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел.
 
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