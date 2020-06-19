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ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына

19.06.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейский союз настоятельно призывает белорусские власти обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании. Ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности зарегистрироваться из-за политически мотивированных ограничительных мер. Об этом говорится в заявлении ЕС.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката, — говорится в заявлении.

В ЕС считают, что белорусские власти должны уважать основные свободы и права человека в соответствии с международными обязательствами Беларуси — воздерживаться от любых ограничений прав потенциальных кандидатов и избегать любых задержаний мирных демонстрантов.

— Сообщения о случаях жестокого обращения с лицами, задержанными за участие в мирных акциях протеста, включая Павла Северинца, вызывают крайнюю тревогу, — отметили в ЕС.

В Евросоюзе также ждут от Беларуси официального приглашения БДИПЧ / ОБСЕ для наблюдения за выборами.

— Безопасные, мирные, свободные и справедливые выборы будут способствовать демократическому развитию в Беларуси, укрепят ее суверенитет и независимость и проложат путь к более тесному сотрудничеству с ЕС и экономическому процветанию белорусского народа, — отметили в ЕС.

 
 
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Европейский союз настоятельно призывает белорусские власти обеспечить конкурентные президентские выборы.
 
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