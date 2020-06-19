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Президент Беларуси провел встречу с министром иностранных дел России

19.06.2020 15:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси провел встречу с министром иностранных дел России

Президент Беларуси сегодня провел встречу с министром иностранных дел России. 

Так получилось, что Александр Лукашенко передал привет Сергею Лаврову от Владимира Путина. Тем более, что глава российского МИДа в Минск прилетел не из Москвы, а из Белграда. Наш Президент на встрече выразил уверенность, что два государства вместе преодолеют трудности, вызванные пандемией. А кто рассчитывает столкнуть лбами соседние народы – будут разочарованы. Сергей Лавров, в свою очередь, отметил слаженность совместной работы двух союзных МИДов и обратил внимание на важность соглашения, которое будет сегодня подписано. Речь о взаимном признании виз. Иностранцы смогут перемещаться по всей территории Союзного государства, имея в паспорте одну визу, которую получили в Беларуси или России. Это будет способствовать развитию туризма в Беларуси и России, облегчит передвижение бизнесменам и дипломатам. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси сегодня провел встречу с министром иностранных дел России.  Так получилось, что Александр Лукашенко передал привет Сергею Лаврову от Владимира...
 
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