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Редкий случай: в Индии 11-летняя девочка плачет кровью, и врачи не знают почему
Источник материала: Tut.by
Недавнее исследование, проведенное офтальмологами из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели, подробно описывает странное и невероятно редкое медицинское явление, известное как гемолакрия, у 11-летней девочки. Об этом
По словам матери девочки, приступы кровавых слез были ежедневными в течение предыдущей недели. Причем девочка не испытывает боли или сильных эмоций — просто по ее щекам стекает красная жидкость в течение нескольких минут, два-три раза в день.
Мать рассказала сотрудникам института, что боится за здоровье своего ребенка и надеется, что «в будущем подобных эпизодов не будет».
Клиника провела ряд тестов, чтобы найти причину, но так и не пришла к четкому ответу. У девочки не было травм или серьезных болезней в прошлом, ее слезные железы казались неповрежденными, результаты крови были хорошими, и ничего, кроме клеток крови в жидкости, выделяемой из ее слезных протоков, не было необычным.
Тем не менее, находясь под наблюдением в течение следующих нескольких дней, ребенок продолжал плакать кровавыми слезами.
Как ни редки подобные случаи, однако в прошлом уже фиксировались случаи гемолакрии. Так, десять лет назад издание National Geographic
Возможно, что по крайней мере в некоторых случаях гормоны могут играть роль в этой болезни. Так, в 1991 году
Однако этим страдают не только женщины — два года назад в итальянском отделении неотложной помощи появился мужчина средних лет с кровью на глазах. У него оказалась гиперемия конъюнктивы.
Существует множество других состояний здоровья, которые также могут помочь объяснить некоторые случаи кровавого плача, такие как гемофилия или болезнь кровеносных сосудов, синдром Рандю-Ослера-Вебера.
Некоторые лекарства также могут привести к попаданию крови в слезные железы; и, конечно, всегда есть возможность хитрости или обмана.
К сожалению, к случаю этой бедной 11-летней девочки и ее расстроенной матери ни одно из перечисленных объяснений не подходит. Ее диагноз гемолакрии остается «идиопатическим» — то есть, мы не знаем причины. Однако кровавые слезы могут исчезнуть так же внезапно, как и возникли.
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Причем девочка не испытывает боли или сильных эмоций - просто по ее щекам стекает красная жидкость в течение нескольких минут, два-три раза в день.
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