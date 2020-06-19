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Редкий случай: в Индии 11-летняя девочка плачет кровью, и врачи не знают почему

19.06.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавнее исследование, проведенное офтальмологами из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели, подробно описывает странное и невероятно редкое медицинское явление, известное как гемолакрия, у 11-летней девочки. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на BMJ Case Reports.


Фото: BMJ Case Reports

По словам матери девочки, приступы кровавых слез были ежедневными в течение предыдущей недели. Причем девочка не испытывает боли или сильных эмоций — просто по ее щекам стекает красная жидкость в течение нескольких минут, два-три раза в день.

Мать рассказала сотрудникам института, что боится за здоровье своего ребенка и надеется, что «в будущем подобных эпизодов не будет».

Клиника провела ряд тестов, чтобы найти причину, но так и не пришла к четкому ответу. У девочки не было травм или серьезных болезней в прошлом, ее слезные железы казались неповрежденными, результаты крови были хорошими, и ничего, кроме клеток крови в жидкости, выделяемой из ее слезных протоков, не было необычным.

Тем не менее, находясь под наблюдением в течение следующих нескольких дней, ребенок продолжал плакать кровавыми слезами.

Как ни редки подобные случаи, однако в прошлом уже фиксировались случаи гемолакрии. Так, десять лет назад издание National Geographic описало подобный случай у 14-летней индийской девочки по имени Твинкл Двиведи (правда, многие считают это не физиологическим заболеванием, а проявлением синдрома Мюнхгаузена). И в 2019 году медицинское исследование описало похожий случай гемолакрии у 16-летней девочки, госпитализированной в Бангладеш.

Возможно, что по крайней мере в некоторых случаях гормоны могут играть роль в этой болезни. Так, в 1991 году было проведено исследование на наличие крови в слезах 125 здоровых женщин-добровольцев, которое обнаружило следы крови почти у одной пятой, чаще всего во время менструального цикла.

Однако этим страдают не только женщины — два года назад в итальянском отделении неотложной помощи появился мужчина средних лет с кровью на глазах. У него оказалась гиперемия конъюнктивы.

Существует множество других состояний здоровья, которые также могут помочь объяснить некоторые случаи кровавого плача, такие как гемофилия или болезнь кровеносных сосудов, синдром Рандю-Ослера-Вебера.

Некоторые лекарства также могут привести к попаданию крови в слезные железы; и, конечно, всегда есть возможность хитрости или обмана.

К сожалению, к случаю этой бедной 11-летней девочки и ее расстроенной матери ни одно из перечисленных объяснений не подходит. Ее диагноз гемолакрии остается «идиопатическим» — то есть, мы не знаем причины. Однако кровавые слезы могут исчезнуть так же внезапно, как и возникли.

 
 
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Причем девочка не испытывает боли или сильных эмоций - просто по ее щекам стекает красная жидкость в течение нескольких минут, два-три раза в день.
 
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