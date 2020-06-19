Ермакова - про Бабарико, «выживших» топов банка, арестованные картины, нехватку валюты и MolaMola

Источник материала: Tut.by

Экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, которая возглавила администрацию Белгазпромбанка, рассказала, от кого ей поступило предложение по временному трудоустройству. Она также рассказала, с чем связана нехватка валюты в отделениях и банкоматах банка, почему недоступен для клиентов депозитарий. Надежда Ермакова ответила на вопрос, как относятся к Виктору Бабарико и будет ли банк предпринимать какие-либо действия, которые направлены на блокировку операций его сторонников. Глава временной администрации также пояснила, будет ли банк предпринимать какие-либо действия для того, чтобы вернуть приобщенные к уголовному делу картины из корпоративной коллекции. Уточним, что Надежда Андреевна из-за эпидситуации ответила на наши вопросы письменно.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кто предложил возглавить банк и кто сейчас работает из «старой гвардии»

Надежда Ермакова рассказала, что предложение возглавить временную администрацию поступило от Нацбанка. «Специалисты для работы во временной администрации подбирались мной и согласовывались с Нацбанком. Это работники Беларусбанка и Белагропромбанка», — сказала глава временной администрации Белгазпромбанка.

Напомним, команду Надежды Ермаковой вошли менеджеры среднего звена из Беларусбанка и Белагропромбанка.

— Опыт работы всех членов временной администрации, не только в Нацбанке, но и

в других банках Беларуси, поможет Белгазпромбанку обеспечить устойчивое

функционирование, непрерывность деятельности по оказанию банковских услуг

и выполнение обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

Глава временной администрации Белгазпромбанка уточнила, что в состав временной администрации не входят представители правления банка, которое было до обысков 11 июня. «В тоже время на своих должностях, как заместители председателя правления, остались Александр Сотников, Ирина Потапова и исполнительный директор Татьяна Авраменко», — уточнила Надежда Ермакова.

По ее словам, в Белгазпромбанке работает более полутора тысяч сотрудников. При этом временная администрация не уполномочена пересматривать их численность.

О работе с российскими акционерами

На вопрос, связывалась временная администрация с основными российскими акционерами и намерены ли обсуждать с ними то, как выходить из кризисной ситуации, Надежда Ермакова ответила утвердительно. «Связывались. Акционеры отказались обсуждать вопросы совместной деятельности», — ответила руководитель временной администрации. На вопрос, удастся ли разрешить возникшие вопросы в

работе банка до 9 августа или до конца нынешнего года, Надежда Андреевна не стала отвечать.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы также поинтересовались, насколько запущена ситуация в банке, как показалось за эти дни работы временной администрации. «В Белгазпромбанке ситуация отнюдь не запущена. Здесь работают профессионально грамотные специалисты», — ответила Надежда Ермакова.

Напомним, в четверг, 11 июня, сотрудники Департамента финансовых расследований КГК

пришли с обысками не только в головной офис Белгазпромбанка, но также

компаний «ПриватЛизинг» и «Кампари», а также страховую компанию «Кентавр». Мы спросили у Надежды Андреевна, что связывает Белгазпромбанк с этими компаниями.

— Временная администрация не вправе оценивать или комментировать деятельность

других государственных органов, выполняющих свою работу.

Про ситуацию в банке и отношение к Виктору Бабарико

На вопрос, как так получилось, на взгляд Надежды Ермаковой, что Виктор Бабарико 20 лет управлял банком, регулярно проводился аудит банка, в начале нынешнего года Нацбанк провел проверку и никто не видел проблем, она ответила следующее:

— Проблемы, выявленные КГК, не лежат в плоскости проверок Нацбанка и внешнего аудита.

— Как лично Вы относитесь к Виктору Бабарико — как к человеку, который 20

лет руководил банком, как к человеку, который принимает участие в

избирательной президентской кампании? — поинтересовались мы.

— Неоднозначно, — была лаконичной Надежда Андреевна.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мы также поинтересовались у Надежды Андреевны, будет ли Белгазпромбанк предпринимать какие-либо действия по блокировке расчетных операций сторонников Бабарико.

— Банк не имеет права блокировать те или иные счета клиентов банка. На это

имеют право соответствующие органы, — ответила Надежда Ермакова.

Про нехватку валюты и почему закрыт депозитарий

В отдельных отделениях и банкоматах наблюдается нехватка

иностранной валюты. Надежда Ермакова пояснила, с чем это связано. «В связи с возникшим ажиотажным спросом в некоторых банкоматах наблюдались перебои. Мы эту ситуацию видим и принимаем все меры для того, чтобы банкоматы пополнять вовремя», — сказала глава временной администрации. При этом она не стала уточнять, какие конкретно принимаются меры для решения этого вопроса.

Напомним, 16 июня в 23.00 банк приостанавливал некоторые валютные операции, а утром 17 июня восстановил их оказание в полном объеме. Надежда Ермакова пояснила, что приостановка операций «была обусловлена техническим сбоем».

Надежда Ермакова также уточнила, что депозитарий банка, который закрыт для клиентов как минимум с начала этой недели, недоступен из-за проводимых следственных действий.

В количественном выражении физические лица составляют более 90%

от всех клиентов банка, сообщила Надежда Ермакова. Какая их доля в общем числе клиентов (то есть в %), она не уточнила.

На вопрос, изменилось ли число депозитов после событий, которые произошло с

банком 11 июня, а также наблюдается ли в данный момент отток денежных средств с

депозитов, глава временной администрации банка ответила следующее:

— Эти данные постоянно меняются. Их актуальное состояние можно отслеживать на

сайте Национального банка.

По ее словам, у Белгазпромбанка нет задолженности по взносам в резерв Агентства по

гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц.

Про арестованные картины

К уголовному делу Белгазпромбанка, как сообщается, приобщены около

150 картин из его корпоративной коллекции. Мы поинтересовались, намерено ли руководство банка предпринимать какие-либо действия для того, чтобы вернуть картины на экспозицию в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства.

— Пока работы приобщены к уголовному делу, вопрос о возврате их в экспозицию

не стоит, — уточнила Надежда Ермакова.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Про возобновление работы с MolaMola и поддержку культурный проектов банком

На вопрос, будет ли банк в дальнейшем поддерживать проекты, которые не

относятся к его основной деятельности, в том числе центр

визуальных и исполнительских искусств «Арт Корпорейшн», который проводит

«ТЕАРТ» и «Лістапад», про арт-пространство ОК16, Надежда Ермакова ответила, что «решение по этому вопросу будут принимать акционеры».

— Планирует ли Белгазпромбанк вернуться на площадку по сбору

средств MolaMola и возобновить проведение платежей?

— Вопрос будет рассмотрен после снятия ареста со счета компании, — отметила глава временной администрации банка.

Напомним, вечером 11 июня Белгазпромбанк заблокировал платежи на площадке по сбору средств MolaMola, на которой белорусы собирали десятки и сотни тысяч рублей на помощь медикам. Соответственно, перечислить деньги в пользу какой-либо кампании через платформу пока нельзя. Ранее FINANCE.TUT.BY разбирался , получили ли организаторы кампаний уже собранные средства, готовы ли другие банки работать с MolaMola и может ли площадка вообще обойтись без банка-посредника.