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Ермакова - про Бабарико, «выживших» топов банка, арестованные картины, нехватку валюты и MolaMola
Источник материала: Tut.by
Экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, которая возглавила администрацию Белгазпромбанка, рассказала, от кого ей поступило предложение по временному трудоустройству. Она также рассказала, с чем связана нехватка валюты в отделениях и банкоматах банка, почему недоступен для клиентов депозитарий. Надежда Ермакова ответила на вопрос, как относятся к Виктору Бабарико и будет ли банк предпринимать какие-либо действия, которые направлены на блокировку операций его сторонников. Глава временной администрации также пояснила, будет ли банк предпринимать какие-либо действия для того, чтобы вернуть приобщенные к уголовному делу картины из корпоративной коллекции. Уточним, что Надежда Андреевна из-за эпидситуации ответила на наши вопросы письменно.
Кто предложил возглавить банк и кто сейчас работает из «старой гвардии»
Надежда Ермакова рассказала, что предложение возглавить временную администрацию поступило от Нацбанка. «Специалисты для работы во временной администрации подбирались мной и согласовывались с Нацбанком.
Напомним, команду Надежды Ермаковой вошли менеджеры среднего звена из Беларусбанка и Белагропромбанка.
— Опыт работы всех членов временной администрации, не только в Нацбанке, но и
Глава временной администрации Белгазпромбанка уточнила, что в состав временной администрации не входят представители правления банка, которое было до обысков 11 июня. «В тоже время на своих должностях, как заместители председателя правления, остались Александр Сотников, Ирина Потапова и исполнительный директор Татьяна Авраменко», — уточнила Надежда Ермакова.
По ее словам, в Белгазпромбанке работает более полутора тысяч сотрудников. При этом временная администрация не уполномочена пересматривать их численность.
О работе с российскими акционерами
На вопрос, связывалась временная администрация с основными российскими акционерами и намерены ли обсуждать с ними то, как выходить из кризисной ситуации, Надежда Ермакова ответила утвердительно. «Связывались. Акционеры отказались обсуждать вопросы совместной деятельности», — ответила руководитель временной администрации. На вопрос, удастся ли разрешить возникшие вопросы в
Мы также поинтересовались, насколько запущена ситуация в банке, как показалось за эти дни работы временной администрации. «В Белгазпромбанке ситуация отнюдь не запущена. Здесь работают профессионально грамотные специалисты», — ответила Надежда Ермакова.
Напомним, в четверг, 11 июня, сотрудники Департамента финансовых расследований КГК
— Временная администрация не вправе оценивать или комментировать деятельность
Про ситуацию в банке и отношение к Виктору Бабарико
На вопрос, как так получилось, на взгляд Надежды Ермаковой, что Виктор Бабарико 20 лет управлял банком, регулярно проводился аудит банка, в начале нынешнего года Нацбанк провел проверку и никто не видел проблем, она ответила следующее:
— Проблемы, выявленные КГК, не лежат в плоскости проверок Нацбанка и внешнего аудита.
— Как лично Вы относитесь к Виктору Бабарико — как к человеку, который 20
— Неоднозначно, — была лаконичной Надежда Андреевна.
Мы также поинтересовались у Надежды Андреевны, будет ли Белгазпромбанк предпринимать какие-либо действия по блокировке расчетных операций сторонников Бабарико.
— Банк не имеет права блокировать те или иные счета клиентов банка. На это
Про нехватку валюты и почему закрыт депозитарий
В отдельных отделениях и банкоматах наблюдается нехватка
Напомним, 16 июня в 23.00 банк приостанавливал некоторые валютные операции, а утром 17 июня восстановил их оказание в полном объеме. Надежда Ермакова пояснила, что приостановка операций «была обусловлена техническим сбоем».
Надежда Ермакова также уточнила, что депозитарий банка, который закрыт для клиентов как минимум с начала этой недели, недоступен из-за проводимых следственных действий.
В количественном выражении физические лица составляют более 90%
На вопрос, изменилось ли число депозитов после событий, которые произошло с
— Эти данные постоянно меняются. Их актуальное состояние можно отслеживать на
По ее словам, у Белгазпромбанка нет задолженности по взносам в резерв Агентства по
Про арестованные картины
К уголовному делу Белгазпромбанка, как сообщается, приобщены около
— Пока работы приобщены к уголовному делу, вопрос о возврате их в экспозицию
Про возобновление работы с MolaMola и поддержку культурный проектов банком
На вопрос, будет ли банк в дальнейшем поддерживать проекты, которые не
— Планирует ли Белгазпромбанк вернуться на площадку по сбору
— Вопрос будет рассмотрен после снятия ареста со счета компании, — отметила глава временной администрации банка.
Напомним, вечером 11 июня Белгазпромбанк
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Экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, которая возглавила администрацию Белгазпромбанка, рассказала, от кого ей поступило предложение по временному...
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