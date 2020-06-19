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Черешня по 5,5, клубника за 4, молодая кратошка по 2 рубля смотрим цены на Комаровке

19.06.2020 15:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Антон Зарудницкий

Черешня от 5,5 до 16 рублей

«Покупательница, купившая в мясном отделе ветчину и фарш – вернитесь, пожалуйста, к месту покупки и заберите свой оплаченный товар», – заставляет улыбнуться диктор Комаровского рынка на подходе к рядам с овощами-фруктами.

«А у вас часто забывают покупки?» – интересуюсь у продавца черешни по 5,50 и абрикосов по 6 рублей. «Нет – я всегда сначала отдаю деньги, а потом товар. Берите узбекские фрукты – абрикос выберу, хоть черешня и побитая градом, зато очень сладкая», – рекламирует свой товар Софья.

По ее словам покупателей в последние дни интерес покупателей разнился: «Все зависит не только от «зарплатных» дней, но и от дней недели, и еще сильнее – от погоды. В дождь желающих съездить в центр на Комаровку, конечно же меньше».

Через проход черешня уже по 7,90, – «потому что у меня качество выше, чем напротив, где по 6,99. Та узбекская, а моя молдавская, она свежее», – оперирует цифрами и фактами Светлана. Соседний лоток ее опровергает – там из Ташкента по 15,99, из Молдовы – по 6,50.

Ностальгия по бабушкиному варенью


Рядом на прилавке выделяется не только размерами, но и ценой клубника – по 14 рублей. Интересуюсь, берут ли ягоду по такой цене, когда рядом вдвое, а то и втрое дешевле? «Берут, но понемногу, – рассказывает продавец. – Сейчас вообще нету покупателей, которые брали бы клубнику ведрами – время бабушкиного варенья, к сожалению, прошло», – ностальгирует Светлана по своему детству.

Тут же радуют свежестью огурцы и помидоры – не чета магазинным. Ценник разнится: с виду очень похожий товар может стоить 2,80 и 3,50 (огурцы и помидоры), а на соседнем лотке аналогичный – по 3,50 и 4,80.

Товар не для всех

Сезон клубники в разгаре – ее продает едва ли не треть торговцев. Цены от 4 рублей (брестская ягода в песке) до 8 рублей (отборная, чистая, крупная). Чуть дальше обнаруживается клубника вовсе по 15 за кг – сорт «Кимберли», из Логойска, если верить написанному на ценнике.

«Отчего же такая дорогая», – интересуюсь у Натальи. «А потому что я не мусором торгую», – безапелляционно заявляет продавец, ставя себя и свой товар на пьедестал.


Действительно, товар для редкого покупателя: земляника – 20 рублей стакан, голубика из Испании по 39 рублей (на рынке есть и по 45 и даже по 29), ананас – по 30 рублей – яркий золотистый, но вряд ли в 6 раз вкуснее лежащего на соседнем ряду, но по 5.

Впечатляет ценник на все: кумкват – 55 рублей, папайя – 50, черешня (армянская, два вида) – по 45, манго – 35, груша – 15, персик – 15, лайм – 20 рублей. И «вишенкой на торте» – узбекское яблоко по 35 рублей за кило.


Арбуз в 22 кг

Рядом возвышается над всеми Хачатур, торгующий арбузами из Ирана по 4,50 (у соседей по 4), и дынями из персидских краев по 9 рублей (рядом по 10).

«Товар издалека, потому что там уже 2 месяца сезон. Арбуз уже вкусный. Насчет дыни не знаю, – только сегодня привезли. Но люди берут хорошо – и арбузы и дыни», – делится продавец.

Размером полосатая ягода с бахчи не впечатляет, но так бывает не всегда. Как рассказал Хачатур, самый большой арбуз, который он продал, весил 22 кг! «Уносили вдвоем», – улыбается он, вспоминая.

Польские яблоки, наша картошка

Следующий ряд – яблочный, и все фрукты, как рассказали продавцы, из Польши. И все по одной цене – 5 рублей. «Покупают и яблоки, хоть и дороже они клубники в сезон. Белорусских нет. Наверно не научились сохранять до лета», – предположила Наталья.

Зато молодая картошка – белорусская. Правда, сорта, конечно же, голландские да немецкие, но выращена точно нашими фермерами. Цена и размер – по запросу – от 2 до 4 рублей.

Свежая морковь, тоже с наших огородов – по 3,50, свекла – по 2, зелень (лук, петрушка, укроп, салат) – по 50–80 копеек за 100 грамм,

Золотое яичко

На рядах, где раньше теснились не перекупщики, а продавцы своего товара, нынче практически никого нет. Зато одна из продавщиц торгует яйцами, – сразу видно, «свойскими».

«Почем? – спрашиваю. – 4,50. – Золотое яичко выходит… – Ну так вы посмотрите, какие это яйца! Разве они похожи на магазинные?», – с упреком говорит Зинаида Антоновна из Аксаковщины.

Что в итоге? Цены на Комаровском рынке на 18 июля 2020 года

  • клубника: от 3,90 до 16 рублей;
  • абрикос: от 4 до 6 рублей
  • черешня: от 5,50 до 16 рублей
  • картофель (молодой): от 1,99 до 4 рублей
  • картофель (старый): от 1 до 150 рубля
  • огурец: от 2,50 до 3,50 рубля
  • помидор: от 2,20 до 8,50 рублей
  • помидор черри: от 6 до 6,80 рубля
  • перец болгарский: от 5 до 11 рублей
  • свекла: от 1 до1,50 рубля
  • лук: от 0,79 до 2,60 рубля
  • морковь: от 1,50 до 2,60 рубля
  • капуста: от 50 копеек
  • капуста (молодая): от 1 до 2,50 рубля
  • капуста пекинская: от 2 до 2,50 рубля
  • редиска: от 2,50 до 4,50 рубля
  • кабачок: от 1,50 до 4 рубля
  • баклажан: от 5 до 6 рублей
  • яблоко: от 2,50 до 5 рублей
  • груша: от 2,50 до 5 рублей
  • персик: от 10 до 16 рублей
  • нектарин: от 8 до 12 рублей
  • лимон: от 5 до 8 рублей

Текст: Антон Зарудницкий, фото: Антон Зарудницкий
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Месяц назад первая клубника на Комаровском рынке стоила 20 рублей. Почем нынче дары Полесья , откуда везут арбузы и дыни, почему клубнику больше не берут ведрами и...
 
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