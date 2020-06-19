Глас вопиющего в пустыне: ЕС призывает немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына

"Вчера один из потенциальных кандидатов в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико были задержаны по уголовному делу.





ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их от предварительного заключения и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату.





Интерфакс . Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления", - цитирует заявление



