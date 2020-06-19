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Глас вопиющего в пустыне: ЕС призывает немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына

19.06.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский союз призывает белорусские власти освободить претендующего на пост президента страны экс-банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, говорится в заявлении ЕС.

"Вчера один из потенциальных кандидатов в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико были задержаны по уголовному делу. 

ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их от предварительного заключения и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату. 

Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления", - цитирует заявление Интерфакс.
 
 
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Европейский союз призывает белорусские власти освободить претендующего на пост президента страны экс-банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, говорится в...
 
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