|
Глас вопиющего в пустыне: ЕС призывает немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына
Источник материала: Партизан
Европейский союз призывает белорусские власти освободить претендующего на пост президента страны экс-банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, говорится в заявлении ЕС.
"Вчера один из потенциальных кандидатов в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико были задержаны по уголовному делу.
ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их от предварительного заключения и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату.
Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления", - цитирует заявление
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский союз призывает белорусские власти освободить претендующего на пост президента страны экс-банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, говорится в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)