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Взрыв прогремел на территории детского дома в России

19.06.2020 15:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв прогремел на территории детского дома в России

В Оренбургской области (Россия) на территории детского дома произошел взрыв. Воспитанники учреждения не пострадали, передает РИА Новости.

Взрыв прогремел в детском доме в селе Кирсановка (Тоцкий район Оренбургской области). Взорвался неизвестный предмет в гараже на территории учреждения.

В детдоме сейчас 36 воспитанников. Территория, на которой произошел взрыв, недоступна для детей.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

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В Оренбургской области (Россия) на территории детского дома произошел взрыв. Воспитанники учреждения не пострадали, передает РИА Новости. Взрыв прогремел в...
 
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