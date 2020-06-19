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Взрыв прогремел на территории детского дома в России
Источник материала: ОНТ
В Оренбургской области (Россия) на территории детского дома произошел взрыв. Воспитанники учреждения не пострадали,
Взрыв прогремел в детском доме в селе Кирсановка (Тоцкий район Оренбургской области). Взорвался неизвестный предмет в гараже на территории учреждения.
В детдоме сейчас 36 воспитанников. Территория, на которой произошел взрыв, недоступна для детей.
Фото: РИА Новости / Максим Блинов
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В Оренбургской области (Россия) на территории детского дома произошел взрыв. Воспитанники учреждения не пострадали, передает РИА Новости. Взрыв прогремел в...
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