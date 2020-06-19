Взрыв прогремел на территории детского дома в России

Источник материала: ОНТ

В Оренбургской области (Россия) на территории детского дома произошел взрыв. Воспитанники учреждения не пострадали, передает РИА Новости.

Взрыв прогремел в детском доме в селе Кирсановка (Тоцкий район Оренбургской области). Взорвался неизвестный предмет в гараже на территории учреждения.

В детдоме сейчас 36 воспитанников. Территория, на которой произошел взрыв, недоступна для детей.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

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