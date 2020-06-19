Лукашенко поручил Нацбанку снизить ставку рефинансирования до конца июня

Источник материала: Myfin

фото: president.gov.by

Президент напомнил, что премьер-министр и глава Нацбанка отвечают за рост ВВП и доходов населения, сдерживание цен. «А с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий», - добавил Александр Лукашенко.