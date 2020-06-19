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Лукашенко поручил Нацбанку снизить ставку рефинансирования до конца июня
Источник материала: Myfin
Президент напомнил, что премьер-министр и глава Нацбанка отвечают за рост ВВП и доходов населения, сдерживание цен. «А с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий», - добавил Александр Лукашенко.
«Посмотрите и по
Источник: Myfin.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентировал Национальный банк на снижение ставки рефинансирования. Об этом глава государства заявил 19 июня на совещании...
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