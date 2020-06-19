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Президент Беларуси: не надо из ворюг, мошенников, обуржуевшихся этих банкиров и прочих делать героев

19.06.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нет большей ценности, чем независимая Беларусь. Об этом заявил Президент во время совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая»

Со злободневных вопросов и обсуждения процессов, которые происходят в последнее время в стране и вокруг нее, Александр Лукашенко и начал совещание.


Президент Беларуси: не надо из ворюг, мошенников, обуржуевшихся этих банкиров и прочих делать героев

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы эти люди, заблудшие люди, которые не понимают, что их просто пытаются использовать, вошли в положение и поняли меня: не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, скажем мягко. Не подталкивайте нас к этому.

И особенно хочу обратиться к родителям. Это очень важно. Они же используют пацанов. Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения – 15-16-17 лет. Ну, ясно, кто сидит там в этих мессенджерах и так далее. Это уже постарше люди, молодежь. Они не помнят Беларусь, из которой мы с вами выходили в лаптях и без штанов в середине 90-х. Они не помнят этих талонов, они не помнят, что мы не могли купить бутылку молока какого-то в стеклянной этой – помните? – бутылке, фольгой закрученной. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы хлеб испечь. Они не помнят: чтобы эту булку хлеба купить, выстаивали очереди по полдня. Они этого не помнят. Они живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба. Понятно, это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают.

Президент Беларуси: не надо из ворюг, мошенников, обуржуевшихся этих банкиров и прочих делать героев

И в этой части я хочу просто обратиться к родителям. Посмотрите, пожалуйста, за своими детьми. Объясните им, что нарушать закон не позволено. Я не хочу, чтобы они попали в какую-то сложную ситуацию, их дети. А потом родители, как некоторые родители по статье 328 – по наркотикам, ходили и просили: отпустите моих детей из колонии (тех, которые наркотиками занимались) – они исправятся! Я очень прошу – прошу, подчеркиваю, никого не пугаю, прошу – это учесть.

Не надо из ворюг, мошенников, обуржуевшихся этих банкиров и прочих, которые там сидят в «Белгазпромбанке», делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. Ну а тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся.  

Президент Беларуси: не надо из ворюг, мошенников, обуржуевшихся этих банкиров и прочих делать героев

Президент Беларуси: не надо из ворюг, мошенников, обуржуевшихся этих банкиров и прочих делать героев

Кроме того, во время совещания обсудили работу предприятий и их кредитную поддержку со стороны банков, кредитование экономики. Президент подчеркнул, что и премьер-министр, и глава Нацбанка одинаково отвечают за рост ВВП и доходов населения, а также за сдерживание цен. И до конца июня поручил представить решение по пересмотру ставки рефинансирования – ее необходимо снижать.  

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Теги: Минск
 
 
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