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ЗАКОН УЛИЦ. С чем сталкивается милиционер патрульно-постовой службы?

19.06.2020 15:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЗАКОН УЛИЦ. С чем сталкивается милиционер патрульно-постовой службы?

Знакомьтесь, Павел Синявский, командир отделения роты патрульно-постовой службы милиции Молодечненского РОВД

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Теги: Новости
 
 
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Знакомьтесь, Павел Синявский, командир отделения роты патрульно-постовой службы милиции Молодечненского РОВД Подробности смотрите в специальном сюжете...
 
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