ЗАКОН УЛИЦ. С чем сталкивается милиционер патрульно-постовой службы?

Источник материала: ОНТ

Знакомьтесь, Павел Синявский, командир отделения роты патрульно-постовой службы милиции Молодечненского РОВД

Подробности смотрите в специальном сюжете программы «Тревожная кнопка»:





Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram