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ЗАКОН УЛИЦ. С чем сталкивается милиционер патрульно-постовой службы?
Источник материала: ОНТ
Знакомьтесь, Павел Синявский, командир отделения роты патрульно-постовой службы милиции Молодечненского РОВД
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Знакомьтесь, Павел Синявский, командир отделения роты патрульно-постовой службы милиции Молодечненского РОВД Подробности смотрите в специальном сюжете...
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