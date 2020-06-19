Срок перехода лабораторий на новую версию международного стандарта продлен до 1 июня 2021 года

Источник материала: Вороновская газета





Срок перехода лабораторий на новую версию международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 продлен до 1 июня 2021 года. Такое решение принято международными организациями по стандартизации (ISO) и аккредитации (ILAC) в связи с COVID-19 и мерами по охране и безопасности труда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Перенос срока с 30 ноября 2020 года на 1 июня 2021 года обеспечит всем органам по аккредитации и аккредитованным лабораториям возможность успешно завершить выполнение новых требований.

Соответствующие изменения в политику по переходу на ISO/IEC 17025:2017 приняты и в Беларуси. С документом можно ознакомиться на сайте Белорусского государственного центра аккредитации.

Идентичный новой версии международного стандарта государственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» действует в Беларуси с 1 октября 2019 года. К настоящему времени 672 отечественным лабораториям уже выданы аттестаты аккредитации на соответствие новым требованиям. Еще 877 лабораторий проходят такую оценку.

«Своевременное внедрение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 будет способствовать повышению уровня доверия к деятельности отечественных лабораторий, упрощению процедур признания результатов проводимых ими исследований на региональном и международном уровнях и, как следствие, повышению качества выпускаемой продукции и ее экспортного потенциала», — отметили в пресс-службе Госстандарта.

В течение переходного периода аттестаты аккредитации по версиям стандартов СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017) имеют одинаковую юридическую силу. С 1 июня 2021 года аттестаты аккредитации на соответствие СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 будут считаться недействительными.

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