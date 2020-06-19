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В Хотимском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали фуры

19.06.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 12 июня в Хотимском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали водителей фур.

Как сообщает МВД Беларуси, в Хотимске правоохранители обратили внимание на колонну фур: Volvo, Scania и Iveco. Машины двигались в сторону России. Наряд ГАИ решил проверить, что находилось в полуприцепах.

Водители фур отказались остановиться по первому требованию, поэтому правоохранителям пришлось преследовать машины. На 11 км дороги Хотимск – Липовка – граница РФ две фуры остановились, ещё одна – продолжила движение и скрылась.

Остановившимися автомобилями управляли 29-летний и 43-летний жители Минской области. Полуприцепы были опечатаны, а документы на груз отсутствовали. Водители не пояснили, что везут.

Во время разбирательства приехал 49-летний минчанин. Он сообщил, что является директором фирмы и владельцем груза, после чего сказал водителям ехать дальше. Милиционеры стали перед фурами и попросили водителей покинуть транспортные средства.

Однако мужчины продолжили движение. Тогда инспекторы сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем начали стрелять по колёсам. Однако фуры всё равно пересекли границу и скрылись в Смоленской области. Позже водителей помогли найти российские правоохранители.

В настоящее время выясняется, что перевозилось в большегрузах. В отношении водителей возбуждены уголовные дела за насилие в отношении сотрудников ОВД. Также на подозреваемых и владельца груза составлены административные протоколы. Один из фигурантов помещён под стражу, другой – отпущен под залог в размере 1000 базовых величин.

Месяцем ранее в Чаусском районе пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ.

Один из офицеров попал под колёса машины – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. Утром 12 июня в Хотимском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали водителей фур. Как сообщает МВД Беларуси, в Хотимске правоохранители...
 
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