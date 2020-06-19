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Штаб Бабарико требует от КГБ обеспечить подачу оставшихся подписей в территориальные комиссии
Источник материала: Tut.by
Инициативная группа Виктора Бабарико требует от КГБ обеспечить подачу оставшихся подписей за выдвижение своего кандидата и, таким образом, обеспечить права избирателей. Соответствующее заявление
В заявлении сообщается, что 19 июня истекает срок для подачи в территориальные избирательные комиссии подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси.
Подавать подписные листы по закону могут сам претендент, руководитель его инициативной группы, а также ее территориальные координаторы. Однако, как сообщается в документе, так как в некоторых районах координаторы инициативной группы Бабарико отсутствуют, а сам претендент и глава его штаба задержаны, то подать подписи в комиссии в срок невозможно. Всего в документе указано 66 таких районов, а всего неучтенными могут остаться более 31 тысячи подписей.
«На основании изложенного, руководствуясь ст. 38 Конституции, ст.ст. 3, 6, 7 60−61 Избирательного кодекса, просим обеспечить 19.06.2020 подачу указанных подписных листов в указанные комиссии по выборам с присутствием Бабарико В.Д. и/или Бабарико Э.В. либо иным образом (в иное место) в порядке и способом, согласованным с Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов для учета указанных подписей», — говорится в тексте заявления.
Документ подписан координаторами и членами инициативной группы Виктора Бабарико, его копия направлена также в Центральную избирательную комиссию.
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Соответствующее заявление размещено на сайте избирательной кампании Виктора Бабарико.
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