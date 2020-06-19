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Штаб Бабарико требует от КГБ обеспечить подачу оставшихся подписей в территориальные комиссии

19.06.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инициативная группа Виктора Бабарико требует от КГБ обеспечить подачу оставшихся подписей за выдвижение своего кандидата и, таким образом, обеспечить права избирателей. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте избирательной кампании Бабарико.


Фото из штаба инициативной группы Виктора Бабарико

В заявлении сообщается, что 19 июня истекает срок для подачи в территориальные избирательные комиссии подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси.

Подавать подписные листы по закону могут сам претендент, руководитель его инициативной группы, а также ее территориальные координаторы. Однако, как сообщается в документе, так как в некоторых районах координаторы инициативной группы Бабарико отсутствуют, а сам претендент и глава его штаба задержаны, то подать подписи в комиссии в срок невозможно. Всего в документе указано 66 таких районов, а всего неучтенными могут остаться более 31 тысячи подписей.

«На основании изложенного, руководствуясь ст. 38 Конституции, ст.ст. 3, 6, 7 60−61 Избирательного кодекса, просим обеспечить 19.06.2020 подачу указанных подписных листов в указанные комиссии по выборам с присутствием Бабарико В.Д. и/или Бабарико Э.В. либо иным образом (в иное место) в порядке и способом, согласованным с Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов для учета указанных подписей», — говорится в тексте заявления.

Документ подписан координаторами и членами инициативной группы Виктора Бабарико, его копия направлена также в Центральную избирательную комиссию.

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Соответствующее заявление размещено на сайте избирательной кампании Виктора Бабарико.
 
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