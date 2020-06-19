Организаторы «Евровидения» изменили правила конкурса

В качестве эксперимента участникам конкурса позволят записать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни,
Исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль отметил, что новые условия упростят проведение конкурса в случае всемирного кризиса:
— Уроки этой весны научили нас иметь план на случай всемирного кризиса, поэтому мы внесли соответствующие изменения в правила. Мы должны быть гибкими и менять формат и способ организации события в столь непростые времена. Нужно вернуть конкурс, выбрать нового победителя и передать эстафету новому вещателю-организатору.
Нововведение также позволит авторам и продюсерам представить оригинальное звучание композиций и сделает