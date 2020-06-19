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Организаторы «Евровидения» изменили правила конкурса

20.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Организаторы «Евровидения» изменили правила конкурса

В качестве эксперимента участникам конкурса позволят записать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни, сообщается на официальном сайте «Евровидения». Таким образом делегации могут путешествовать меньшим составом и снизится нагрузка на вещатели.

Исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль отметил, что новые условия упростят проведение конкурса в случае всемирного кризиса:

— Уроки этой весны научили нас иметь план на случай всемирного кризиса, поэтому мы внесли соответствующие изменения в правила. Мы должны быть гибкими и менять формат и способ организации события в столь непростые времена. Нужно вернуть конкурс, выбрать нового победителя и передать эстафету новому вещателю-организатору.

Нововведение также позволит авторам и продюсерам представить оригинальное звучание композиций и сделает конкурс созвучным духу времени. Это позволит расширить потенциал каждой заявки. Использовать фонограмму бэк-вокала или нет, каждый участник «Евровидения — 2021» будет решать самостоятельно.

#Евровидение-2021 #конкурс #культура

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В качестве эксперимента участникам конкурса позволят записать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни, сообщается на официальном сайте «Евровидения»....
 
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