«Автокарусели». Лукашенко прокомментировал вчерашнюю акцию солидарности в Минске

Источник материала: Ежедневник

Президент считает, что вчера в Минске устроили «автокарусель» из автомобилей – одни и те же машины ездили по кругу и сигналили.

Лукашенко на совещании с работниками банковского сектора отметил, что вчера в столице повторились «карусели». По его словам, ранее это можно было при сборе подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты.

«Вчера мы увидели вечером эту карусель уже из автомобилей, когда ездили вокруг одного квартала (мы это отследили, видели эти автомобили, все эти номера, которые по кругу ездили) и сигналили, в том числе напротив Комитета госбезопасности», – сказал глава государства.

Он особо подчеркнул, что никому не даст сломать страну.