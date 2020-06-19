Никаких существенных изменений в продуктах не происходит. Эколог развеял мифы о СВЧ-печах

Источник материала: ОНТ

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев считает, что вред электромагнитного излучения от СВЧ-печей преувеличен. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik , пишет «РИА Новости» .

Бытует мнение, что, если разогреть или приготовить продукт в СВЧ-печи, его нельзя употреблять. Ястребцев уверен, что это совсем не так. Он объяснил, как действует на продукты излучение дециметрового диапазона.

Однако эксперт подчеркнул, что от работающей СВЧ-печи лучше находится на некотором расстоянии.

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