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Никаких существенных изменений в продуктах не происходит. Эколог развеял мифы о СВЧ-печах
Источник материала: ОНТ
Директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев считает, что вред электромагнитного излучения от СВЧ-печей преувеличен. Об этом он рассказал в интервью
Бытует мнение, что, если разогреть или приготовить продукт в СВЧ-печи, его нельзя употреблять. Ястребцев уверен, что это совсем не так. Он объяснил, как действует на продукты излучение дециметрового диапазона.
Однако эксперт подчеркнул, что от работающей СВЧ-печи лучше находится на некотором расстоянии.
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Директор лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев считает, что вред электромагнитного излучения от СВЧ-печей преувеличен....
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