Как в боевике: Работники ГАИ стреляли по фурам, которые пытались их сбить (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

На белорусско-российской границе водители, управляющие фурами, сначала попытались задавить работников ГАИ, а потом попытались скрыться на территории России. Об этом пишет Telegram-канал белорусского МВД.

Инцидент произошел 12 июня, в Хотимске. Внимание сотрудников ГАИ привлекли три фуры Volvo, Scania и Iveco, которые направлялись в сторону российской границы.

Сотрудники милиции решили проверить, что везут в фурах, и направились следом. Некоторое время водители машин игнорировали требования оперативников остановиться, однако после длительного преследования две машины остановились, третья скрылась.

Водителями оказались жители Минской области. В ходе проверки выяснилось, что документы на груз отсутствуют, а полуприцепы опечатаны. Мужчины не объяснили, что везут.

Во время разбирательства из Минска приехал мужчина, представившийся хозяином груза. Он сообщил, что является директором фирмы и велел водителям везти груз дальше. Работники ГАИ стали перед фурами, требуя заглушить двигатели и выйти из кабин.





Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова: «Для пресечения незаконных действий и задержания шоферов милиционеры стали перед фурами и потребовали у мужчин покинуть кабины. Однако те начали ехать на инспекторов, создавая угрозу их жизни и здоровью».

Работники ГАИ были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, а когда это было проигнорировано, прострелили колеса грузовиков.

Несмотря на это машины не остановились и скрылись в Смоленской области.

«В последующем большегрузы были найдены с помощью правоохранительных органов России. Сейчас выясняется, что в них перевозилось», — сообщила Ольга Чемоданова.

В отношении причастных лиц возбуждены уголовные дела, подозреваемых и владельца груза привлекут за административные нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

«После сообщения о происшествии на место выбывал прокурор Хотимского района, который санкционировал одному из фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении второго – залог в размере 1000 базовых величин», - сообщили в пресс-службе МВД.

Фото: БелТА

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