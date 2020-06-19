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Как в боевике: Работники ГАИ стреляли по фурам, которые пытались их сбить (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
На белорусско-российской границе водители, управляющие фурами, сначала попытались задавить работников ГАИ, а потом попытались скрыться на территории России. Об этом
Инцидент произошел 12 июня, в Хотимске. Внимание сотрудников ГАИ привлекли три фуры Volvo, Scania и Iveco, которые направлялись в сторону российской границы.
Сотрудники милиции решили проверить, что везут в фурах, и направились следом. Некоторое время водители машин игнорировали требования оперативников остановиться, однако после длительного преследования две машины остановились, третья скрылась.
Водителями оказались жители Минской области. В ходе проверки выяснилось, что документы на груз отсутствуют, а полуприцепы опечатаны. Мужчины не объяснили, что везут.
Во время разбирательства из Минска приехал мужчина, представившийся хозяином груза. Он сообщил, что является директором фирмы и велел водителям везти груз дальше. Работники ГАИ стали перед фурами, требуя заглушить двигатели и выйти из кабин.
Работники ГАИ были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, а когда это было проигнорировано, прострелили колеса грузовиков.
Несмотря на это машины не остановились и скрылись в Смоленской области.
В отношении причастных лиц возбуждены уголовные дела, подозреваемых и владельца груза привлекут за административные нарушения в сфере безопасности дорожного движения.
Фото: БелТА
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На белорусско-российской границе водители, управляющие фурами, сначала попытались задавить работников ГАИ, а потом попытались скрыться на территории России. Об...
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