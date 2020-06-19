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Как в боевике: Работники ГАИ стреляли по фурам, которые пытались их сбить (ВИДЕО)

19.06.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как в боевике: Работники ГАИ стреляли по фурам, которые пытались их сбить (ВИДЕО)

На белорусско-российской границе водители, управляющие фурами, сначала попытались задавить работников ГАИ, а потом попытались скрыться на территории России. Об этом пишет Telegram-канал белорусского МВД.

Инцидент произошел 12 июня, в Хотимске. Внимание сотрудников ГАИ привлекли три фуры Volvo, Scania и Iveco, которые направлялись в сторону российской границы. 

Сотрудники милиции решили проверить, что везут в фурах, и направились следом. Некоторое время водители машин игнорировали требования оперативников остановиться, однако после длительного преследования две машины остановились, третья скрылась.

Водителями оказались жители Минской области. В ходе проверки выяснилось, что документы на груз отсутствуют, а полуприцепы опечатаны. Мужчины не объяснили, что везут. 

Во время разбирательства из Минска приехал мужчина, представившийся хозяином груза. Он сообщил, что является директором фирмы и велел водителям везти груз дальше. Работники ГАИ стали перед фурами, требуя заглушить двигатели и выйти из кабин. 


Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова: «Для пресечения незаконных действий и задержания шоферов милиционеры стали перед фурами и потребовали у мужчин покинуть кабины. Однако те начали ехать на инспекторов, создавая угрозу их жизни и здоровью».

Работники ГАИ были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, а когда это было проигнорировано, прострелили колеса грузовиков.

Несмотря на это машины не остановились и скрылись в Смоленской области.

«В последующем большегрузы были найдены с помощью правоохранительных органов России. Сейчас выясняется, что в них перевозилось», — сообщила Ольга Чемоданова.

В отношении причастных лиц возбуждены уголовные дела, подозреваемых и владельца груза привлекут за административные нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

«После сообщения о происшествии на место выбывал прокурор Хотимского района, который санкционировал одному из фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении второго – залог в размере 1000 базовых величин», - сообщили в пресс-службе МВД. 

Фото: БелТА

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Теги: Минск
 
 
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На белорусско-российской границе водители, управляющие фурами, сначала попытались задавить работников ГАИ, а потом попытались скрыться на территории России. Об...
 
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