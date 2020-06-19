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Чтобы ребёнок выбрал нужное для себя будущее. К 85-летию инспекции по делам несовершеннолетних в Минске прошла церемония

19.06.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У памятника сотрудникам МВД Беларуси, погибшим при исполнении служебного долга, 19 июня прошла памятная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветы возложили участковые инспекторы ИДН. Сегодня этой структуре исполнилось 85 лет.

За это время выстроилась целая система, позволяющая своевременно и эффективно проводить работу с трудными подростками.

Чтобы ребёнок выбрал нужное для себя будущее. К 85-летию инспекции по делам несовершеннолетних в Минске прошла церемония

Чтобы ребёнок выбрал нужное для себя будущее. К 85-летию инспекции по делам несовершеннолетних в Минске прошла церемония

Чтобы ребёнок выбрал нужное для себя будущее. К 85-летию инспекции по делам несовершеннолетних в Минске прошла церемония

Подразделения по делам несовершеннолетних в белорусской милиции стали создаваться с 1935 года. Несколько раз структура этой службы менялась, но сегодня можно сказать с уверенностью: ИДН необходима не только Министерству внутренних дел, но и востребована обществом.

В честь юбилея заслуженные награды за высокие достижения в службе получили 14 инспекторов по делам несовершеннолетних. Среди них оказались и инспекторы-девушки. Каждый день они направляют трудную молодежь на правильный путь и становятся для них товарищами.

Чтобы ребёнок выбрал нужное для себя будущее. К 85-летию инспекции по делам несовершеннолетних в Минске прошла церемония

Елизавета Зеленькова, участковый инспектор ИДН Фрунзенского РУВД:
Инспекция по делам несовершеннолетних служит не для того, чтобы запугать несовершеннолетнего, а стать его другом и опорой, может быть, для будущей жизни. Для того, чтобы ребенок, который попал в наше поле зрения, мог выбрать нужное для себя будущее и стать на путь исправления.

Чтобы ребёнок выбрал нужное для себя будущее. К 85-летию инспекции по делам несовершеннолетних в Минске прошла церемония

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Участковый инспектор милиции должен постоянно совершенствоваться. Он должен быть образцом и постоянно работать над собой. Отбор в эту службу находится на очень высоком уровне. Мы постоянно работаем с кадрами.

Сегодня, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних с праздником, пожелать им, самое главное, конечно, здоровья – здоровья им, их родным и близким.

Чтобы ребёнок выбрал нужное для себя будущее. К 85-летию инспекции по делам несовершеннолетних в Минске прошла церемония

Чтобы ребёнок выбрал нужное для себя будущее. К 85-летию инспекции по делам несовершеннолетних в Минске прошла церемония

Чтобы ребёнок выбрал нужное для себя будущее. К 85-летию инспекции по делам несовершеннолетних в Минске прошла церемония

Чтобы ребёнок выбрал нужное для себя будущее. К 85-летию инспекции по делам несовершеннолетних в Минске прошла церемония

Сегодня сотрудники ИДН отмечают изменения в преступной деятельности среди несовершеннолетних. Если раньше по статистике было больше краж и хулиганства, то сейчас прогрессирует киберпреступность. Именно в этом направлении инспекторы совершенствуются. Милиция проводит профилактические беседы с подростками, организовывает спортивные лагеря и соревнования.

Люди в материале: Елизавета Зеленькова, Иван Кубраков

 
 
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Новости Беларуси. У памятника сотрудникам МВД Беларуси, погибшим при исполнении служебного долга, 19 июня прошла памятная церемония, сообщили в программе Новости...
 
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