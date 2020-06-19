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Звезда фильма «Властелин колец»‌ скончался в возрасте 88 лет

19.06.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На 89 году жизни скончался британский актер Иэн Холм.  

Об этом The Guardian сообщил агент актера. Иэн Холм умер в Лондоне, рядом с ним находились близкие.  

Одну из самых ярких ролей актер сыграл в фантастической саге «Властелин колец»‌. В фильме Иэн Холм исполнил роль Бильбо Бэггинса. Славу актеру также принесли роли в фильмах «Чужой», «Пятый элемент».  

Звезда фильма «Властелин колец»‌ скончался в возрасте 88 лет
Фото: imdb.com  

Актер является обладателем премии Bafta, а в 80-х он был номинирован на «Оскар». Служил в театре.   

В начале карьеры и сейчас. Как выглядят актёры, которые продолжают сниматься в кино после 70 лет? (читать далее).   

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На 89 году жизни скончался британский актер Иэн Холм.   Об этом The Guardian сообщил агент актера. Иэн Холм умер в Лондоне, рядом с ним находились близкие.   Одну из самых...
 
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