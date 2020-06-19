Звезда фильма «Властелин колец»‌ скончался в возрасте 88 лет

Источник материала: СТВ

На 89 году жизни скончался британский актер Иэн Холм.

Об этом The Guardian сообщил агент актера. Иэн Холм умер в Лондоне, рядом с ним находились близкие.

Одну из самых ярких ролей актер сыграл в фантастической саге «Властелин колец»‌. В фильме Иэн Холм исполнил роль Бильбо Бэггинса. Славу актеру также принесли роли в фильмах «Чужой», «Пятый элемент».



Фото: imdb.com

Актер является обладателем премии Bafta, а в 80-х он был номинирован на «Оскар». Служил в театре.