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Звезда фильма «Властелин колец» скончался в возрасте 88 лет
Источник материала: СТВ
На 89 году жизни скончался британский актер Иэн Холм.
Об этом The Guardian
Одну из самых ярких ролей актер сыграл в фантастической саге «Властелин колец». В фильме Иэн Холм исполнил роль Бильбо Бэггинса. Славу актеру также принесли роли в фильмах «Чужой», «Пятый элемент».
Актер является обладателем премии Bafta, а в 80-х он был номинирован на «Оскар». Служил в театре.
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На 89 году жизни скончался британский актер Иэн Холм. Об этом The Guardian сообщил агент актера. Иэн Холм умер в Лондоне, рядом с ним находились близкие. Одну из самых...
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