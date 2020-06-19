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Генпрокурор Конюк: Фигуранты дела «Белгазпромбанка» действовали преступной организацией

19.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генпрокуратура квалифицировала действия фигурантов дела «Белгазпромбанка» как совершенные в составе преступной организации. Об этом заявил генпрокурор Беларуси Александр Конюк, передает телеканал «МИР 24».

«С учетом имеющихся доказательств прокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации, и мной было принято решение о возбуждении уголовного дела. С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах», – заявил Конюк.

Дальнейшее расследование уголовного дела поручено следственным подразделениям органов КГБ Беларуси. Сейчас задержаны около 20 человек, в том числе экс-руководитель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Известно, что деньги выводились через иностранные банки и подставные компании. Речь идет о сумме почти в полмиллиарда долларов. Она еще не окончательная. В одном из латвийских банков, который был цепочкой в этой схеме, прошли обыски, арестованы счета.

Для расследования белорусские правоохранители направили запросы об оказании содействия в компетентные структуры 18 государств. В том числе в Великобританию, Испанию, Нидерланды, Чехию. Обратились и к специалистам США.



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Дальнейшее расследование уголовного дела поручено следственным подразделениям органов КГБ Беларуси.
 
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