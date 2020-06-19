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Генпрокурор Конюк: Фигуранты дела «Белгазпромбанка» действовали преступной организацией
19.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Генпрокуратура квалифицировала действия фигурантов дела «Белгазпромбанка» как совершенные в составе преступной организации. Об этом заявил генпрокурор Беларуси Александр Конюк, передает телеканал «МИР 24».
Дальнейшее расследование уголовного дела поручено следственным подразделениям органов КГБ Беларуси. Сейчас задержаны около 20 человек, в том числе экс-руководитель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Известно, что деньги выводились через иностранные банки и подставные компании. Речь идет о сумме почти в полмиллиарда долларов. Она еще не окончательная. В одном из латвийских банков, который был цепочкой в этой схеме, прошли обыски, арестованы счета.
Для расследования белорусские правоохранители направили запросы об оказании содействия в компетентные структуры 18 государств. В том числе в Великобританию, Испанию, Нидерланды, Чехию. Обратились и к специалистам США.
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Дальнейшее расследование уголовного дела поручено следственным подразделениям органов КГБ Беларуси.
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