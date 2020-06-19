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Европейский центробанк заявил о резком спаде экономики ЕС
Источник материала: ОНТ
Экономика Евросоюза переживает драматический спад, который в годовом исчислении может быть более 13% во втором квартале текущего года. Такое заявление сделала глава Европейского центробанка Кристин Лагард во время выступления на онлайн-саммите Евросоюза. Об этом
В связи со сложившейся ситуацией глава Европейского центробанка призвала согласовать предложенный комиссией ЕС фонд восстановления экономики объемом 750 миллиарда евро как можно быстрее. Она указала, что это положит начало восстановления экономики Евроосюза.
Фото: ru.oxu.az
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Экономика Евросоюза переживает драматический спад, который в годовом исчислении может быть более 13% во втором квартале текущего года. Такое заявление сделала...
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