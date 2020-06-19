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Европейский центробанк заявил о резком спаде экономики ЕС

19.06.2020 16:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Европейский центробанк заявил о резком спаде экономики ЕС

Экономика Евросоюза переживает драматический спад, который в годовом исчислении может быть более 13% во втором квартале текущего года. Такое заявление сделала глава Европейского центробанка Кристин Лагард во время выступления на онлайн-саммите Евросоюза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из европейских дипломатов.

«Мадам Лагард заявила о предстоящем резком, драматическом спаде в экономике ЕС. В II квартале он составит 13% в пересчете на год, в целом в 2020 году - 8,7%. Она отметила, что экономический кризис еще не проявился в полной мере, в частности, еще не оформилось его влияние на рынок труда. Уровень безработицы может достичь 10% в этом году», — цитирует ТАСС слова своего источника.

В связи со сложившейся ситуацией глава Европейского центробанка призвала согласовать предложенный комиссией ЕС фонд восстановления экономики объемом 750 миллиарда евро как можно быстрее. Она указала, что это положит начало восстановления экономики Евроосюза.

Фото: ru.oxu.az

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Экономика Евросоюза переживает драматический спад, который в годовом исчислении может быть более 13% во втором квартале текущего года. Такое заявление сделала...
 
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