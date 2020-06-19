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Что происходит вечером 19 июня в городах Беларуси
Источник материала: Tut.by
19 июня в областных и районных центрах страны белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» — аналогичные тому, что вчера
Что происходит прямо сейчас в разных городах страны — наблюдают корреспонденты TUT.BY. Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем в вашем городе — пишите нам в
18 июня цепь солидарности прошла в Минске —
Акция началась в 18.00 на площадке у Белгосфилармонии, к 22.00 цепь добралась до площади Независимости. ГАИ частично перекрыла проспект Независимости, на площадь Независимости и Октябрьскую приехали автозаки. На проспекте был замечен и претендент в кандидаты на пост президента страны Валерий Цепкало с супругой. Люди продолжили стоять в цепи и после полуночи. Ближе к часу ночи люди стали расходиться.
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19 июня в областных и районных центрах страны белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» - аналогичные тому, что вчера масштабно прошло в Минске.
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