Что происходит вечером 19 июня в городах Беларуси

Источник материала: Tut.by

19 июня в областных и районных центрах страны белорусы могут выйти на «мероприятия солидарности» — аналогичные тому, что вчера масштабно прошло в Минске .

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18 июня цепь солидарности прошла в Минске — как это было, можно посмотреть здесь . Цепь должна была показать, как много неравнодушных людей в Беларуси. «Оставаться диванным воином и комментатором на YouTube мало, настало время показать, что нас действительно 97%, тех, кто хочет перемен в стране, свободных выборов и лучшего будущего для нашей Беларуси», — говорили ее участники.

Акция началась в 18.00 на площадке у Белгосфилармонии, к 22.00 цепь добралась до площади Независимости. ГАИ частично перекрыла проспект Независимости, на площадь Независимости и Октябрьскую приехали автозаки. На проспекте был замечен и претендент в кандидаты на пост президента страны Валерий Цепкало с супругой. Люди продолжили стоять в цепи и после полуночи. Ближе к часу ночи люди стали расходиться.