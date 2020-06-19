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Абитуриенты из Слуцка теперь не опоздают на ЦТ в Солигорск
19.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Филиал «Автобусный парк №2» выделяет дополнительные автобусы по маршруту «Слуцк-Солигорск» для доставки школьников к местам проведения тестирования с 25 июня по 16 июля 2020 года. Об этом сообщается на
Время отправления автобусов от автовокзала «Слуцк»:
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Филиал «Автобусный парк №2» выделяет дополнительные автобусы по маршруту «Слуцк-Солигорск» для доставки школьников к местам проведения тестирования с 25 июня по...
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