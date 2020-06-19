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В Бресте молодой водитель въехал в здание супермаркета
19.06.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня около 13:05 часов.
В отношении молодого человека составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.
ГАИ обращается к водителям и призывает их быть аккуратными и осторожными. Управление транспортным средством не терпит суеты и хаотичности. Будьте внимательными.
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Дорожная авария произошла сегодня около 13:05 часов. По предварительной информации: 22-летний брестчанин, управляя автомобилем «Хонда», двигался по парковке...
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