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В Бресте молодой водитель въехал в здание супермаркета

19.06.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 13:05 часов.

В Бресте молодой водитель въехал в здание супермаркета


По предварительной информации: 22-летний брестчанин, управляя автомобилем «Хонда», двигался по парковке вблизи супермаркета, расположенного на улице Радужная. При осуществлении маневра разворота водитель проявил невнимательность и совершил наезд на фасад здания. В результате ДТП пострадавших нет, транспортное средство получило механические повреждения. Установлено, что водитель получил право управления около полугода назад.

В Бресте молодой водитель въехал в здание супермаркета

В отношении молодого человека составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.

В Бресте молодой водитель въехал в здание супермаркета

ГАИ обращается к водителям и призывает их быть аккуратными и осторожными. Управление транспортным средством не терпит суеты и хаотичности. Будьте внимательными.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня около 13:05 часов. По предварительной информации: 22-летний брестчанин, управляя автомобилем «Хонда», двигался по парковке...
 
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