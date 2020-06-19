В Бресте молодой водитель въехал в здание супермаркета

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 13:05 часов.







По предварительной информации: 22-летний брестчанин, управляя автомобилем «Хонда», двигался по парковке вблизи супермаркета, расположенного на улице Радужная. При осуществлении маневра разворота водитель проявил невнимательность и совершил наезд на фасад здания. В результате ДТП пострадавших нет, транспортное средство получило механические повреждения. Установлено, что водитель получил право управления около полугода назад.





В отношении молодого человека составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.





ГАИ обращается к водителям и призывает их быть аккуратными и осторожными. Управление транспортным средством не терпит суеты и хаотичности. Будьте внимательными.