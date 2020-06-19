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Ушёл из жизни российский актёр Василий Стоноженко

19.06.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 16 июня на 62 году жизни скончался заслуженный артист России Василий Стоноженко. Об этом на сайте Союза театральных деятелей сообщил глава организации Александр Калягин.

«На сцене театра «Сфера» он сыграл свои самые известные в театральной среде роли в спектаклях по известным литературным произведениям. И каждая из ролей вызывала неподдельный зрительский интерес и навсегда сохранилась в истории театра», – говорится в сообщении.

Ушёл из жизни российский актёр Василий Стоноженко
Фото: facebook.com/spheratheatre 

Василий Стоноженко родился 6 января 1959 года. В 1983 году актёр окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина, после чего начал служить в Театре Спесивцева. Позже Стоноженко перешёл в Театре комедии имени Н. П. Акимова, а с 1984 года работал в театре «Сфера».

Актёр также принимал участие в озвучивании мультипликационных персонажей, снимался в фильмах и сериалах.

Люди в материале: Василий Стоноженко, Александр Калягин

 
 
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Новости России. 16 июня на 62 году жизни скончался заслуженный артист России Василий Стоноженко. Об этом на сайте Союза театральных деятелей сообщил глава...
 
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