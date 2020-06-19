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Директор комплекса «Хатынь» о посетителях 9 мая: «Пік хваробы, віруса, я не спадзяваўся, але ўбачыў столькі людзей!»
Источник материала: СТВ
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе
Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Таму шта, ведаеце – можа я сто разоў не маю рацыі, але мне падаецца так, што ёсць тыя помнікі – яны такія чалавечныя помнікі, скажам так, дзе адчуванне сваёй блізасці.
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Директор комплекса «Хатынь» о посетителях 9 мая: «Пік хваробы, віруса, я не спадзяваўся, але ўбачыў столькі людзей!»
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
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