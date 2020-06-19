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Топ-5 листовых салатов, которые полезнее всего есть на ужин

19.06.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Топ-5 листовых салатов, которые полезнее всего есть на ужин

Зеленые листовые салаты, которые полезнее всего есть на ужин, назвала фитнес-диетолог и нутрициолог Анна Елькина, пишет «РИА Новости».

1. В первую очередь нужно покупать шпинат. Он содержит холин, магний, кальций, витамины А, Е, К, B, железо, цинк. Вы сразу же увидите изменения в организме – повысится гемоглобин, улучшится перистальтика кишечника, нормализуется давление, ускорится метаболизм. В омлет, бутерброды, салаты, смузи можно добавлять шпинат.

2. Обладает антивозрастным эффектом, стабилизирует работу пищеварительной системы, стимулирует обновление клеток, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний салат корн. Он богат натрием, цинком, селеном, калием, фосфором, железом, витаминами А и С.

3.  Руккола – прекрасный источник витаминов С и группы B, а также всех незаменимых минералов – железа, меди, цинка, магния, кальция, селена. Если употреблять ее регулярно, можно укрепить иммунитет и нервную систему. А изотиоцианаты, которые содержатся в листьях рукколы, предотвратят возникновение онкологических заболеваний. Однако диетолог советует покупать только свежие зеленые листья. Если они чуть желтые, то брать не стоит.

4. Латук очень полезно есть на ужин. Он содержит лютеин, который нужен для здоровья глаз, а еще успокаивает центральную нервную систему.

5. Стоит включать в вечерний прием пищи капусту кейл. Одна порция закроет суточную потребность в витамине С.

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Зеленые листовые салаты, которые полезнее всего есть на ужин, назвала фитнес-диетолог и нутрициолог Анна Елькина, пишет «РИА Новости». 1. В первую очередь нужно...
 
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