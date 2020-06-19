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Певица Рита Дакота выпустила первый сольный альбом

19.06.2020 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Певица родом из Беларуси Рита Дакота выпустила первый в своей карьере музыкальный сольный альбом. Он называется «Стаи китов», в него вошло 14 треков.


Дакота относительно недавно стала сольной певицей, долгое время она только и занималась тем, что писала песни для других звезд российской поп-сцены. Например, Светланы Лободы и Ёлки. У Дакоты нет продюсера, а дебютную пластинку она будет продвигать как независимый артист. Вот что об этом девушка написала в Instagram.

— Мне вообще не откликаются типичные методы продвижения в шоу-бизнесе, сколько бы я себя не уговаривала. Не откликаются настолько, что всю ночь сегодня я просыпалась в панических атаках и в холодном поту, потому что мне снилось, что [ради пиара] я сижу на диване у Малахова и обсуждаю, как тот парень задохнулся от сухого льда, записываю блевотные хиты «под радио» с артистами, чья музыка для меня рак ушей, и делаю прочую мракобесию, которую мне предлагают делать изо дня в день, из встречи к встрече все самые уважаемые мной пиарщики шоу-бизнеса.

Рита написала, что 19 июня альбом просто откроется на всех площадках.

— Если вам интересно, я буду рассказывать всю кухню продвижения изнутри. Буду рассказывать о том, как простая девочка из обычной минской семьи сама, без продюсеров и инвесторов, лейблов и опыта запускает в огромный океан свой альбом «Стаи китов».

Концерт Риты Дакоты

Когда: 10 декабря 2020, 20.00
Где: Falcon Club
Сколько: 44 — 84 рублей

Билеты

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Певица родом из Беларуси Рита Дакота выпустила первый в своей карьере музыкальный сольный альбом. Он называется «Стаи китов», в него вошло 14 треков.
 
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