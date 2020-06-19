Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что мотоцикл — это средство передвижения, а не способ самоутверждения

Источник материала: Полымя

В текущем году на территории Новогрудского и Кореличского районов зарегистрировано 2 ДТП с участием водителей мототранспорта, в результате которых два участника дорожного движения получили телесные повреждения различной степени тяжести.





Ежегодно в начале весенне-летнего периода осложняется дорожная обстановка с безопасностью мотоциклистов. Только соблюдение простых и жизненно важных правил помогут избежать трагедии:

1)Всегда используйте шлем

В случае аварии или падения он поможет сохранить жизнь, а специальные мотоциклетные перчатки предохранят ваши ладони от царапин.

2)Не превышайте скорость

Соблюдайте скорость, установленную ПДЦ для водителей мотоциклов: в населенном пункте — до 60,вне населенного пункта — до 90 км/ч.

3)Держите безопасную дистанцию и боковой интервал

Держитесь в потоке на безопасном расстоянии от двигающегося перед вами и рядом с вами автомобиля, чтобы в случае возникновения экстренной ситуации успеть остановиться.

4)Избегайте слепых зон

Совершая обгон или опережение, помните бывает так, что водителю автомобиля проезжающий мимо транспорт уже не видно в зеркало заднего вида, и еще не видно с боку.

5)Остерегайтесь внезапного открытия дверей автомобилей

Будые предельно внимательны при проезде мимо припаркованных автомобилей, их двери могут открыться в любую секунду.

6)Одна полоса — одно транспортное средство

Двигайтесь в потоке трансгюрта строго в своей полосе и в один ряд.

7)Дорога не место для самоутверждения

Тренируйтесь в исполнении акробатических трюков на мотоцикле только в специально отведенных местах, на закрытых площадках и автодромах.

Дмитрий ОСКЕРКО,

начальник МО ГАИ Новогрудского РОВД