Чем опасны ожоги борщевика и как оказать первую помощь? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

При попадании на кожу сок борщевика Сосновского вызывает ожоги из-за воздействия ультрафиолетовых лучей. Об этом рассказал заведующий ожоговым отделением Московского областного центра охраны материнства и детства Андрей Весёлов, пишет «Радио Sputnik» со ссылкой на «Парламентскую газету» и пресс-службу Минздрава России.

Врач отметил, что в отделение попадают дети с различными – в том числе и тяжелыми, до 30% тела – поражениями, вызванными соком борщевика. Волдыри с серозной жидкостью и покраснения образуются на теле. Потом они могут начать гноиться, а далее будет некроз тканей.

Очень важно оперативно оказать пострадавшему первую помощь и скрыть от солнечных лучей зоны поражения при попадании сока борщевика.

Нужно промыть пострадавший участок кожи водой, обильно смазать противоожоговым кремом, пеной или спреем на водной основе, если на коже нет волдырей. В случае, когда появились волдыри, промывать кожу уже нельзя, иначе можно занести инфекцию, случайно повредив пузырь. При сильных ожогах на теле необходимо сразу же обратиться к медикам.





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