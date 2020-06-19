украинские военные отказались принимать новейшие самоходные минометы из-за брака

Источник материала: Tut.by

Батарею мобильных минометов «Барс-8ММК», которую концерн «Укроборонпром» передал Вооруженным силам Украины еще осенью 2019 года, военные отказались принимать из-за брака. Об этом пишет Defense Express.



Фото: wikipedia.org

Ранее госпредприятие «Укроборонсервис», входящее в «Укроборонпром» успешно провело приемо-сдаточные испытания минометных установок в одной из воинских частей ВСУ. По утверждению представителей концерна, технику передали в войска в рамках гособоронзаказа.

Однако, пишет Defense Express, в процессе испытаний выяснилось, что 120-миллиметровые стволы минометов бракованные, а таблицы для стрельбы отсутствуют. В результате возникает вопрос, как вообще можно стрелять и попадать из такого оружия.

Поэтому вместо подразделений Десантно-штурмовых войск минометы отправились на базу хранения в городе Оржев Ровненской области. Там «переданные в войска» установки стоят и сейчас, пока ВСУ ищет, где еще достать такое оружие.

Проблему несколько облегчает тот факт, что «Барс-8ММК» может использовать минометы различных производителей — пока на шасси решено ставить вооружения от частной компании «Украинская бронетехника». Этот миномет сейчас проходит госиспытания на полигоне под Черниговом вместо модели от «Укроборонсервиса».

Помимо проверки качества стволов необходимо подготовить соответствующие таблицы стрельбы — новые модели имеют иную баллистику по сравнению со 120-миллиметровыми минометами советских времен. В Минобороны Украины, пишет Defensу Express, утверждают, что работа вот-вот закончится, и «Барсы» можно наконец будет реально передать войскам.

Мобильный 120-миллиметровый самоходный миномет на базе бронеавтомобиля «Барс-8» впервые показали на выставке «Оружие и безопасность-2016» как пример международного сотрудничества и внедрения новых технологий. Так, в боевое положение «Барс-8ММК» приводится без помощи мускульной силы человека, за счет системы электроприводов, разработанной в Испании. Дальность стрельбы штатной миной — 7,2 километра, скорострельность — до 12 выстрелов в минуту.