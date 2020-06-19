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ЕС призывает власти Беларуси освободить Бабарико
19.06.2020 17:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В связи с задержанием претендента на пост главы государства Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, ЕС обратился к властям Беларуси с призывом их немедленного освобождения.
Об этом 19 июня говорится в заявлении представителя Внешнеполитической службы Евросоюза.
В документе отмечено, что расследование должно проходить беспристрастно и без политического давления.
«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — сказано в заявлении.
Более того, Евросоюз считает обязательным — обеспечение равной политической конкурентности на предстоящих выборах. В том числе и возможность прохождения регистрации без ограничительных мер. Европейский союз предложил также освободить «всех задержанных активистов». Кроме того, Беларуси необходимо в полном объеме соблюдать права человека и международные обязательства.
В Евросоюзе также ждут от Беларуси официального приглашения БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами.
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В связи с задержанием претендента на пост главы государства Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, ЕС обратился к властям Беларуси с призывом их немедленного...
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