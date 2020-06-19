В Волковысском районе уничтожена плантация дикорастущего мака

Источник материала: Новости Волковыска

17 июня на пшеничном поле в Волковысском районе сотрудники наркоконтроля обнаружили 28 тонн дикорастущего мака. Работники сельхозпредприятия уничтожили наркосодержащее растение гербицидами, сообщает Телеграм канал МВД.





Плантации с маком также нашли и ликвидировали на Витебщине. Так, в Лепельском районе оперативники нашли дикий мак на 10 гектарах земли, а под Полоцком было скошено около 100 килограммов растительного зелья.

С наступлением летнего периода милиционеры уделяют особое внимание выявлению и уничтожению наркоплантаций. В 2019 году правоохранители выявили около 3,7 тыс. незаконных посевов, уничтожили более 153 тонн растительного зелья на площади 1330 тыс. квадратных метров. Из незаконного оборота изъято 40 кг маковой соломы, почти 30 кг – марихуаны и 18 кг – семян мака.

В МВД отмечают, что эффективность работы по уничтожению наркотической сырьевой базы зависит и от активной гражданской позиции населения.

Если Вы заметили места, на которых произрастают мак или конопля, проинформируйте об этом органы внутренних дел или позвоните по телефону 102. Ваша помощь позволит своевременно устранить причины и условия, способствующие совершению противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.

Если же Вы обнаружили такие растения у себя на дачном участке – избавьтесь от них. Выращивание мака или конопли без цели сбыта наказывается штрафом, а за возделывание таких культур с целью сбыта грозит уголовная ответственность.