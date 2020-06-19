|
В Минске мотоциклист на Honda врезался в автомобиль Kia
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 19 июня в Минске возле дома № 31 по улице К.Чëрного столкнулись автомобиль и мотоцикл.
Как
В аварии пострадал мотоциклист, он был доставлен в медучреждение. Выясняются обстоятельства ДТП.
В начале июня в Бобруйском районе мотоцикл врезался в поворачивавшую фуру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 19 июня в Минске возле дома № 31 по улице К.Чëрного столкнулись автомобиль и мотоцикл. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Kia...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)