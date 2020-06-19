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Закончился сбор подписей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь  

19.06.2020 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

Активную позицию в подготовке и проведении важнейшей электоральной кампании занимают общественные объединения.

  Закончился сбор подписей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь  

 19 июня закончился сбор подписей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь. В состав инициативной группы действующего главы государства вошли и представители Сенненщины. Сбор подписей осуществлялся по месту жительства, в трудовых коллективах и во время пикетирования.

Закончился сбор подписей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь  

Пикеты, во время которых каждый желающий имел возможность выразить свою гражданскую позицию, были организованы под эгидой районных организаций РОО «Белая Русь», ОО «Белорусский союз женщин», «Белорусский республиканский союз молодежи» и районного объединения профсоюзов. Они прошли в Сенно, а также сельских населенных пунктах.

 — Возможно, к кому-то еще не дошли, кто-то не успел пока поставить подпись в поддержку нашего кандидата. Подобные мероприятия помогают это исправить, — отметили участники пикетирования.

Закончился сбор подписей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь  

К слову, последние прошли организованно, в рамках закона, и люди отнеслись к этому мероприятию ответственно и с пониманием.

  По календарному плану выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Галина ЖУКОВА.

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Активную позицию в подготовке и проведении важнейшей электоральной кампании занимают общественные объединения.     19 июня закончился сбор подписей по...
 
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