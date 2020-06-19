|
Еще минус один: Губаревич тоже снялся с выборов. Сегодня ему дали 15 суток за пикет
Источник материала: Tut.by
Глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич снялся с выборов. До этого суд Первомайского района осудил его на 15 суток ареста за пикет по сбору подписей на Комаровке 7 июня.
— Я заяўляю аб выхадзе з прэзідэнцкай выбарчай кампаніі з-за таго, што адбываецца, — сказал TUT.BY Губаревич.
Судили Губаревича по ч.3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Пока он находится на свободе.
Решение о снятии с выборов было предсказуемым: Губаревич изначально не планировал собирать 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом.
— Як і планавалася, мая каманда выкарыстоўваючы легальную магчымасць, праводзіла пікеты ад Мінска да пляцоўкі каля АЭС дзеля таго, каб казаць пра небяспеку каронавыбараў - як для здароўя грамадзян, так і для нашых правоў як выбаршчыкаў. Са старту прэзідэнцкай выбарчай кампаніі-2020 улады пачалі дзейнічаць нахабна, па-хамску, брутальна. Рэпрэсіі нарасталі з кожным тыднем. Не засталося і рэшткаў законнасці, — считает Губаревич.
Напомним, за время кампании с выбором снялись еще трое человек: Олег Гайдукевич, Наталья Кисель и Александр Таболич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение о снятии с выборов было предсказуемым: Губаревич изначально не планировал собирать 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)