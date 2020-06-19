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Еще минус один: Губаревич тоже снялся с выборов. Сегодня ему дали 15 суток за пикет

19.06.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич снялся с выборов. До этого суд Первомайского района осудил его на 15 суток ареста за пикет по сбору подписей на Комаровке 7 июня.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я заяўляю аб выхадзе з прэзідэнцкай выбарчай кампаніі з-за таго, што адбываецца, — сказал TUT.BY Губаревич.

Судили Губаревича по ч.3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Пока он находится на свободе.

Решение о снятии с выборов было предсказуемым: Губаревич изначально не планировал собирать 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом.

— Як і планавалася, мая каманда выкарыстоўваючы легальную магчымасць, праводзіла пікеты ад Мінска да пляцоўкі каля АЭС дзеля таго, каб казаць пра небяспеку каронавыбараў - як для здароўя грамадзян, так і для нашых правоў як выбаршчыкаў. Са старту прэзідэнцкай выбарчай кампаніі-2020 улады пачалі дзейнічаць нахабна, па-хамску, брутальна. Рэпрэсіі нарасталі з кожным тыднем. Не засталося і рэшткаў законнасці, — считает Губаревич.

Напомним, за время кампании с выбором снялись еще трое человек: Олег Гайдукевич, Наталья Кисель и Александр Таболич.

 
 
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Решение о снятии с выборов было предсказуемым: Губаревич изначально не планировал собирать 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом.
 
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