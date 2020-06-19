Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным

Источник материала: ОНТ

Ситуация в экономике, парад в Москве и пандемия. Эти темы в телефонном разговоре сегодня обсудили лидеры Беларуси и России. О подробностях переговоров журналистам рассказала пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт.

Подробности – в видео.





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