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Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным
Источник материала: ОНТ
Ситуация в экономике, парад в Москве и пандемия. Эти темы в телефонном разговоре сегодня обсудили лидеры Беларуси и России. О подробностях переговоров журналистам рассказала пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт.
Подробности – в видео.
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Ситуация в экономике, парад в Москве и пандемия. Эти темы в телефонном разговоре сегодня обсудили лидеры Беларуси и России. О подробностях переговоров журналистам...
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