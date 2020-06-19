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В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону

19.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. На фоне массовых протестов в США уже больше недели не прекращается война против памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Портленде протестующие снесли статую первого американского президента Джорджа Вашингтона.

В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону

В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону

В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону

На памятник накинули национальный флаг и подожгли его. Затем сбросили на землю и написали на нем «1619». Считается, что в этот год в Америку прибыли первые рабы.

За время протестов против расизма по всей стране уничтожены уже десятки памятников.

Люди в материале: Джордж Вашингтон

 
 
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Новости США. На фоне массовых протестов в США уже больше недели не прекращается война против памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в...
 
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